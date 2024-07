Biją na głowę pelargonie. Każdy zwróci uwagę na twój balkon

W Polsce można wyróżnić dwa gatunki werbeny — werbenę pospolitą oraz werbenę zwisającą. Najczęściej spotykana na balkonach i tarasach jest werbena zwisająca, podczas gdy werbenę pospolitą można zobaczyć podczas spacerów po parkach. Roślina ta jest stosunkowo łatwa w uprawie i, przy odpowiedniej pielęgnacji, może osiągnąć imponujące rozmiary oraz przyciągać wzrok intensywnymi kolorami. Jak zatem zadbać o werbenę, aby cieszyła nas swoim pięknem aż do października?

Werbena najlepiej rośnie na glebach próchnicznych, żyznych i przepuszczalnych. Z tego powodu warto zaopatrzyć się w ziemię przeznaczoną do roślin kwitnących, która spełni wszystkie wymagania glebowe werbeny. Roślina może nie przyjąć się w jałowej, piaszczystej ziemi.

Oprócz odpowiedniej ziemi, ważne jest także stanowisko. Werbena potrzebuje dużo światła, aby mogła się prawidłowo rozwijać, dlatego najlepiej umieścić ją w mocno nasłonecznionym miejscu. Sadzenie werbeny wskazane jest dopiero w drugiej połowie maja, czyli krótko po "zimnej Zośce", kiedy nie ma już ryzyka przymrozków. Dzięki odpowiedniej glebie i lokalizacji, werbena będzie zdobić balkon od połowy maja do października.

Werbena wymaga regularnego podlewania. Wiosną i na początku lata, gdy temperatury są niższe, wystarczy podlewać ją co dwa-trzy dni. Podczas upałów konieczne jest codzienne podlewanie rośliny. Susza jej nie służy. Gdy latem przez kilka dni pada deszcz, warto przenieść werbenę z balkonu lub tarasu, aby silne opady nie zaszkodziły roślinie.

Tak jak petunia czy pelargonia, werbena potrzebuje nawożenia. Pierwsze nawożenie powinno być przeprowadzone nie wcześniej niż po trzech tygodniach od posadzenia rośliny. Jakim nawozem zasilić werbenę? Nawóz bogaty w fosfor i potas będzie najlepszy. Należy stosować go nie częściej niż raz w tygodniu. Ważne jest również, aby nie używać klasycznego uniwersalnego nawozu z wysoką zawartością azotu, ponieważ może on uszkodzić roślinę. Takie działania pozwolą cieszyć się kwiatami przez cztery miesiące po posadzeniu.

