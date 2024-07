Bikini odchodzi do lamusa? Te kostiumy kąpielowe noszą znane Polki

Gumowe klapki, czepek i jednoczęściowy kostium. Kiedyś te stroje kąpielowe kojarzyły się jedynie z garderobą na basen. Ale te czasy już minęły. Jednoczęściowe modele na dobre weszły do modowego mainstreamu i wiodą prym na plażach - zarówno polskich, jak i zagranicznych.

W tym sezonie cieszą się szczególną popularnością. Przeglądając zdjęcia z wakacji znanych Polek, doszłyśmy do wniosku, że latem 2024 bikini ma sporą konkurencję.

Jednoczęściowy strój kąpielowy wcale nie musi być nudny. W letnich kolekcjach dominują fantazyjne modele, które raczej nie przypominają stroju na basen . Do miłośniczek takich kostiumów zalicza się Agnieszka Sienkiewicz. Spójrzcie, co wybrała na wakacje.

Ostatnio Agnieszka Sienkiewicz wrzuciła wakacyjną fotkę, dziękując za życzenia z okazji czterdziestych urodzin. Ale my zwróciłyśmy uwagę na jej strój. Zaprezentowała modną alternatywę dla oklepanego bikini.

Wskoczyła w jednoczęściowy kostium z marszczeniem w okolicy talii i imponującym dekoltem. Wybrała zgaszony odcień czerwieni, który nie razi w oczy. Furorę robią też wycięte plecy — nie trzeba się wówczas martwić o nierówną opaleniznę. Taki wydekoltowany model to idealny wybór dla pań z mniejszym biustem

Już w zeszłym roku w podobnym modelu pokazała się Edyta Zając . Wybrała taki sam odcień czerwieni. Świeżo upieczona prowadząca "Dzień Dobry TVN" (odpowiada za sekcję show-biznesową) zdecydowała się na mniej wycięty fason. To bezpieczniejsza opcja na plażę.

Jednoczęściowy strój kąpielowy zapewnia maksimum wygody. Nie wychodzi z mody i sprawdza się wszędzie - również podczas aktywnego wypoczynku nad wodą. Kolor, który wybrała Kinga Rusin , działa niczym dopamina. Dodaje energii i bije po oczach. Klasyczny kostium zawsze można uzupełnić efektownymi dodatkami. Kapelusz z szerokim rondem, pareo we wzory albo fantazyjne oprawki. Możliwości jest wiele.

