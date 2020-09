Biskup Ignacy Dec połączył Nagrodę Nobla z gender i LGBT, a aborcję z in vitro. Kazanie wygłosił na Jasnej Górze

Biskup Ignacy Dec o laureatach Nagrody Nobla, in vitro i aborcji

"Wielu parlamentarzystów, a także katolików życia publicznego jest za stosowaniem zapłodnienia in vitro, które z puntu widzenie etyki katolickiej jest niedozwolone, gdyż zawiera ukrytą aborcję. Jest to jakaś schizofrenia wiary. Tacy ludzie mają wiele twarzy, fotografują się z biskupami, zdjęcia mają z papieżem, czasem nawet powiększone w swoich mieszkaniach. Tym się szczycą, a mają poglądy w niektórych sprawach nieewangeliczne. To jest ta schizofrenia, choroba, którą trzeba zwalczać" - grzmiał biskup Dec z jasnogórskiej ambony.

To jednak nie koniec. Biskup Dec zdecydował się także podjąć temat międzynarodowych nagród, które według niego otrzymują tylko ci, którzy popierają społeczność LGBT w walce o równość. Zaczął od nawiązania do "Chłopów". "Jak wiemy, za tę powieść Reymont otrzymał Nagrodę Nobla. Może wtedy to były inne kryteria, a dzisiaj to są różne kryteria, dlatego się nie przejmujemy tymi Oscarami czy nagrodami, bo to względy ideologiczne dzisiaj przeważają. Jak jesteś przeciw gender czy LGBT, to cię tam nie umieszczą - ocenił duchowny.