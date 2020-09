Biskup Michael Curry na ślubie Harry'ego i Meghan słyszał głosy niewolników

Biskup Michael Curry, który wygłosił płomienne kazanie na ślubie księcia Harry'ego i Meghan Markle w 2018 roku, podzielił się wspomnieniami z tamtego dnia. Twierdzi, że stojąc na ambonie, słyszał głosy niewolników.

Biskup Michael Curry, który przemawiał na ślubie Harry'ego i Meghan, wydał książkę "Miłość jest drogą", w której opisał, jak to jest być potomkiem niewolników i wygłaszać kazanie przed królową Elżbietą. Kaznodzieja w wywiadzie przeprowadzonym przez magazyn "People" przyznał, że podczas wspomnianej mszy słyszał głosy.

Biskup Michael Curry wspomina ślub Harry'ego i Meghan

Podczas królewskiego ślubu 19 maja 2018 roku na specjalnie życzenie Harry'ego i Meghan biskup Michael Curry wygłosił płomienne kazanie, które z pewnością pamiętają ci, którzy mieli okazję obejrzeć relacje z uroczystości. Teraz, ponad dwa lata od tego wydarzenia, charyzmatyczny ksiądz podzielił się wspomnieniami z tego dnia.

"Po tym, jak wygłosiłem kazanie, pamiętam, że czułem się, jakby w tym miejscu byli niewolnicy" - przyznał z przekonaniem biskup Curry. "Nie chcę, żeby to strasznie zabrzmiało, ale to było tak, jakbym słyszał ich głosy w jednej z piosenek - "There is a Balm in Gilead" - dodał.

"To było tak, jakby ich głos, jedna z ich piosenek, jeden z ich potomków był tam tego dnia. [...] Fakt, że to wszystko się wydarzyło, jest dla mnie oznaką nadziei. To znak nadziei, że ten, który pochodzi od ludzi, którzy zostali schwytani w handlu niewolnikami, prawdopodobnie brytyjskim handlu niewolnikami, sprowadzony jest z wybrzeży Afryki Zachodniej do wybrzeży Ameryki. Że ten jeden z ich potomków był w obecności królowej Anglii i zacytował jedną z ich piosenek" - opisał swoje wrażenia Curry.

Biskup podzielił się w "People" także swoimi spostrzeżeniami na temat Harry'ego i Meghan. Kaznodzieja przyznał, że zauważył między nimi silną więź. "Dla mnie wyróżniało się to, że są to dwie osoby, które naprawdę się kochają [...] Ich uczucie połączyło dwa narody, Wielką Brytanię i USA, ale połączyło też ludzi z całego świata. Zdałem sobie sprawę, że miłość dwojga ludzi do siebie połączyła, przynajmniej na chwilę, świat różnic" - stwierdził Michael Curry. I chociaż biskup nie ma obecnie kontaktu z Harrym i Meghan, to zapewnia, że nadal się za nich modli.

