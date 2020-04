Biskup opolski Andrzej Czaja: "Nie wolno udostępniać nagrań obrzędów kultu religijnego"

Z dniem 20 kwietnia w życie weszło nowe rozporządzenie, według którego liczba osób uczestniczących w obrzędzie liturgicznym zależy od powierzchni świątyni – w kościele na jedną osobę musi przypadać co najmniej 15 m2. Do tego czasu wiele parafii organizowało w internecie transmisje mszy św.

Biskup opolski wydał dekret

Biskup opolski nakazał usunięcia nagrań z mszy świętych po ich zakończeniu. "Nie wolno udostępniać nagrań obrzędów kultu religijnego po ich zakończeniu. Mogą być one jedynie transmitowane w czasie rzeczywistym (live streaming). Wszystkie historyczne nagrania, znajdujące się na stronach internetowych parafii oraz w ich mediach społecznościowych, które zawierają obrzędy religijne, mają być usunięte w ciągu siedmiu dni, liczonych od dnia promulgacji tego dekretu" – czytamy.

Ks. Mateusz Dąbrowski, notariusz Kurii Diecezjalnej w Opolu, wyjaśnił na facebookowym profilu Diecezji Opolskiej decyzję biskupa. "To nie jest tak, że możemy sobie wrócić do mszy św. już sprawowanej wcześniej i ją sobie odtworzyć. To nie jest tak jak utwór muzyczny, który mogę sobie posłuchać, kiedy mi się podoba. To nie jest tak jak film, który mogę sobie włączyć i jeszcze przewijać, bo coś mi się nie podoba albo jakąś scenę chciałbym zobaczyć jeszcze raz" – tłumaczy.