Biust jak marzenie. Staniki, w których poczujesz się jak modelka

Piękna bielizna bez przepłacania - warto

Staniki mają różne style, fasony i kolory. Od sportowych, funkcyjnych i medycznych - po arcydzieła zdobione ręcznie robioną koronką. To te najpiękniejsze przykuwają wzrok na wystawach sklepowych, ale kosztują krocie. Niektóre są tak piękne, że szkoda je chować pod ubraniem, co na co dzień nie jest możliwe, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby zdobiły garderobę i cieszyły oczy w domowym zaciszu.

Biustonosze inne niż modele na co dzień mają zwykle dekoracyjne akcenty, np. piękną koronkę, haft czy plecionkę z kilku pasków połączonych we wzór. Zdobienie często podkreśla linię dekoltu, krawędzie miseczek okalających piersi, opaskę, ramiączka albo krągłości piersi.

W zmysłowych kolorach

Praktyczna bielizna też może być ładna

Poza wyglądem biustonosz ma do spełnienia ważną funkcję: podtrzymanie biustu, osadzenie go, a w przypadku specjalistycznych modeli wyrównanie asymetrii, poprawa wyglądu, jeśli stracił jędrność, czy odciążanie kręgosłupa. Każdy z nich może być ładny. Do niedawna pokutowało przekonanie, że zarówno modele funkcyjne, jak i dla dojrzałych kobiet, to toporne, brzydkie, beżowe staniki. Nikt nie musi epatować odsłoniętymi partiami ciała, zmuszać się do niewygody ani wydawać całej pensji na stanik, aby czuć się seksownie i wyglądać obłędnie. Czasem wystarczy detal - delikatna, gustowna wstawka z koronki albo tiulu, albo kwiatowy motyw, który ozdobi intymną część garderoby.