Biżuteria spersonalizowana. Niewielki dodatek z wielką siłą przebicia

Minęły już czasy, w których mile widziana na uszach była tylko jedna dziurka. W sklepach pojawia się coraz więcej kolczyków sprzedawanych pojedynczo, aby móc tworzyć swoje własne, indywidualne i dopasowane do osobistych preferencji kombinacje. Kolczyki "nie do pary" to prawdziwa gratka dla miłośniczek oryginalnego i niesztampowego designu. Co więcej, biżuteria ze znakiem zodiaku w przykładowym kształcie ryby - występuje często w formie zawieszki, którą można dopiąć zarówno do kolczyka, łańcuszka, jak i bransolety.