Kolczyki są tym elementem biżuterii, który niewątpliwie uwielbia wiele kobiet. O ich posiadaniu marzą już niektóre małe dziewczynki, które czasem miesiącami proszą rodziców o zgodę na przekłucie uszu. Pierwszymi kolczykami są zazwyczaj te, które wykonane są ze stali chirurgicznej. Co musisz o nich wiedzieć?

Subtelne, a może te zwracające na siebie uwagę? Kolczyki ze stali chirurgicznej dostępne są w wielu wariantach. Cechuje je nie tylko piękny design, ale także wysoka jakość wykonania. Są odporne na utlenianie, dzięki czemu nie zmieniają swojej barwy podczas kontaktu z wodą czy perfumą. Są hipoalergiczne i nie uczulają co szczególnie ważne dla osób, które mają wrażliwą skórę. Nie zawierają niklu ani chromu i mogą być używane do przekłuwania uszu.

Stal chirurgiczna nie bez powodu jest popularnym materiałem do wykonywania tej konkretnej biżuterii. Ten materiał ma wiele zalet. Charakteryzuje go wyjątkowo gładka powierzchnia. Nie rdzewieje, dzięki czemu ma długą żywotność. Ponadto stal chirurgiczna jest tańsza od tytanu i innych materiałów szlachetnych, a mimo to ma wysoką jakości. Właśnie dzięki temu jest tak popularna i ceniona przez wiele kobiet.

Kolczyki ze stali chirurgicznej do przekuwania uszu

Istnieje wiele metod przekuwania uszu, jednak najpopularniejsza jest ta, w której zabieg wykonuje się z użyciem kolczyków. Przez wielu oceniana jest jako najbezpieczniejsza technika. Używa się do tego specjalnego urządzenia tzw. pistoletu do przekłuwania uszu. Kolczyki, które są do tego przeznaczone, powinny być wykonane z materiałów bezpiecznych w kontakcie ze skórą. Hipoalergiczna stal chirurgiczna ma gładką powierzchnię, dzięki czemu zabieg z ich zastosowaniem nie sprawia wielkiego bólu. Ten materiał charakteryzuje się wysoką odpornością na odkształcenia i antykorozyjnością. Jest bezpieczny dla osób uczulonych na nikiel, złoto czy srebro. Jej dodatkową zaletą jest fakt, że nie wymaga specjalnej pielęgnacji, czyszczenia czy konserwacji i może posłużyć przez kilka lat.

Kolczyki ze stali chirurgicznej dla dzieci

Czy kolczyki ze stali chirurgicznej są bezpieczne dla dzieci? Jak najbardziej. To materiał, który w kwestii biżuterii jest rekomendowany dla najmłodszych. Dobrze, jeśli pierwsze kolczyki będą wykonane właśnie ze stali chirurgicznej. Są hipoalergiczne i nie uczulają. Jednak nie zalecamy przekłuwania uszu swoim pociechom zbyt wcześnie i wtedy, gdy dziecko nie wyraża chęci dokonania takiego zabiegu.

Kolczyki ze stali chirurgicznej helix

Kolczyki w przekłuciu helix to jeden z rodzajów biżuterii, który nosi się w chrząstce, najczęściej w górnej części małżowiny usznej. Zazwyczaj mają kształt sztangi bądź kółka. Grubość kolczyka helix wynosi najczęściej 1,2 mm lub 1,6 mm. Długość kolczyka waha się w okolicach 6 mm.

Przekłucie helix nie jest bardzo bolesne, ale należy mieć na uwadze, że goi się około dwóch, trzech miesięcy. W celu wykonania takiego zabiegu należy udać się do profesjonalisty. Piercer musi uważać, aby podczas przekłuwania skóra nie oddzieliła się od chrząstki, ponieważ w przeciwnym razie w tym miejscu może pojawić się bolesny i widoczny siniak. Pielęgnacja kolczyka helixie jest bardzo ważna, aby przyspieszyć proces gojenia się chrząstki ucha. Najlepszym materiałami na pierwszą biżuterię w tym miejscu jest właśnie stal chirurgiczna.

Kolczyki ze stali chirurgicznej z angielskim zapięciem

Kolczyki z angielskim zapięciem charakteryzuje wygodna metoda mocowania. Nie posiadają ono wystającego szpikulca, który odbijać się może na skórze. Zapięcie skierowane ku dołowi umożliwia wygodne użytkowanie też biżuterii. Kolczyki z angielskim zapięciem cieszą się dużą popularnością pośród kobiet i często są wybierane ze względu na komfort noszenia oraz rozmaite wzory, które łatwo dopasować do indywidualnej stylizacji. Sprawdzą się również jako biżuteria dla dzieci. Zróżnicowany wybór kolczyków od minimalistycznych, aż po bogato zdobione pozwoli wybrać najlepszy model.

Gdzie kupić kolczyki ze stali chirurgicznej?

Zastanawiasz się, gdzie można kupić kolczyki ze stali chirurgicznej? Spieszymy z odpowiedzią. Z uwagi na niesłabnącą modę na kolczyki ze stali chirurgicznej, można je kupić w wielu miejscach. Dostępne są w salonach kosmetycznych oraz w sklepach z biżuterią. Kolczyki ze stali chirurgicznej można również nabyć, nie wychodząc z domu. Sklepy internetowe oferują szeroki wybór asortymentu.

Ile kosztują kolczyki ze stali chirurgicznej?

Zaletą kolczyków ze stali chirurgicznej jest ich niska cena. Pozwala na stworzenie wielu zestawów idealnie dopasowanych do twoich stylizacji, a przy tym zakupy nie nadwyrężą twojego budżetu. Ceny wahają się zazwyczaj od około 12 zł za zwykłe, zapinane na sztyft kolczyki, do nawet 50-60 zł - wtedy możemy liczyć na biżuterię zdobioną np. cyrkoniami lub kryształkami. Najpopularniejszymi motywami są serduszka, kwiatki, znak nieskończoności lub podobizny zwierząt.

Jak czyścić kolczyki ze stali chirurgicznej?

Mimo niższej ceny (w porównaniu do kolczyków wykonanych ze złota czy srebra) kolczyki ze stali chirurgicznej są jakościowe, wytrzymałe i mogą nam służyć przez długie lata. Właściwości materiału, z jakich zostały wykonane, zapewniają odporność na korozję, czernienie i pozwalają zachować ich połysk na bardzo długo bez dodatkowych zabiegów takich jak polerowanie czy żmudne czyszczenie. Jeśli chodzi o bieżącą pielęgnację, w zasadzie wystarczy regularnie przecierać je wilgotną, miękką szmatką, a potem wytrzeć np. ręcznikiem papierowym.

