Biżuteryjne ubrania. Trend glamour, który przybiera na sile

Styl glamour wszedł na nowy poziom. Oślepiający blask. Biżuteryjne kreacje to odważny trend, w którym rozkochały się gwiazdy, takie jak Taylor Swift, Kendall Jenner i Zoë Kravitz. Przeszedł klasyczną drogę od wybiegów do sieciówek. Ty też możesz postawić na błysk od stóp do głów.