Błagała lekarzy, aby amputowali jej rękę. W końcu się zgodzili

Wypadek na spacerze

Do wypadku doszło, gdy Keira miała 14 lat. To wtedy podczas spaceru z psem doznała złąmania nadgarstka. Dziewczyna przełożyła rękę przez uchwyt automatycznej smyczy, a kiedy jej pies mocno za nią szarpnął, złamał rękę Keiry.

Początkowo wszyscy mieli nadzieję, że uszkodzona kość się zrośnie i wszystko wróci do normy. Jednak ręka nastolatki nie tylko nie wróciła do sprawności, lecz zaczęła powodować potworny ból. Forsythe przez sześć lat błagała lekarzy, aby usunęli jej niesprawną kończynę i dali szansę na życie bez cierpienia. W końcu dziewczyna przeszła zabieg amputacji. W 2019 roku lekarze ze szpitala w Preston usunęli lewe przedramię dziewczyny. Jak mówi Keira, jest bardzo szczęśliwa, bo wreszcie może normalnie funkcjonować i nie czuć nieustannego bólu.

