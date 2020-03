Blanka Lipińska o tańcu Julii Wieniawy: "Sport jej służy, chudnie, wreszcie zaczyna mieć talię"

Blanka Lipińska skomentowała występ uczestników "Tańca z Gwiazdami". Wiemy, co myśli o ruchach Julii Wieniawy i postępach, jakie robi.

"Julia tańczy wybitnie. Widać było, że jest napięta. Kiedyś jak ja z nią rozmawiałam, to ona była przekonana, że ja tańczę. Powiedziałam, że nie, ona odpowiedziała, że szkoda. Pewnie, że szkoda, bo rywalizacja zawsze byłaby ciekawa. Natomiast Julka tańczy naprawdę świetnie. Widać, że jest trochę zestresowana, ale ja to dzisiaj widziałam po wszystkich" – powiedziała autorka bestsellera "365 dni".

"Wreszcie zaczyna mieć talię. Super. Ja w ogóle uważam, że sport wyczynowy to jest najkrótsza droga do kalectwa, a druga sprawa, to, że zawsze rzeźbi sylwetkę. Więc dla kobiet never better, bo ciało się zbija, cellulit spada, mięśnie się wypracowują. Ja coś o tym wiem" – dodała Blanka Lipińska.