Blanka Lipińska pokazała kolejny prezent od Barona. Zachwycona pisze: "Ma rozmach"

Blanka Lipińska i Aleksander Baron są obecnie jedną z najgorętszych par polskiego show-biznesu. Autorka książki "365 dni" i muzyk chętnie pokazują się razem na Instagramie i okazują wzajemnie uczucia. Nie dziwi więc fakt, że kobieta postanowiła pochwalić się prezentem od ukochanego. "Ma rozmach" - napisała.

Odkąd ujawnili, że są razem, Blanka Lipińska i Aleksander Milwiw-Baron coraz chętniej pokazują fanom szczegóły swojego życia. Tym razem mogliśmy zobaczyć, co ukochany podarował pisarce. Prezent, a właściwie jego rozmiar, może zaskakiwać. Co to takiego?

Blanka pochwaliła się prezentem od Barona

Blanka Lipińska i Aleksander Milwiw-Baron pod koniec kwietnia ujawnili, że są w związku. Zdjęcie, które pisarka podpisała jako "Miłość w czasach zarazy" rozpoczęło nowy etap w jej social mediach, którym jest relacjonowanie, co aktualnie robi ze swoim ukochanym. Ostatnio zakochani pokazali, że mają takie same modele Mercedesów, a także udokumentowali wspólne wyjazdy do Grecji i Sopotu.

Zapewnień o wzajemnej miłości nie brakuje. Dowodem ma być to, czym obdarował Lipińską ukochany. "Alek Baron wie, co to rozmach. Również jeśli chodzi o kwiaty" - napisała zachwycona autorka książki "365 dni".

Imponujących rozmiarów bukiet w przezroczystym, szklanym wazonie faktycznie zajmuje sporą przestrzeń ich wspólnego warszawskiego apartamentu, który właśnie urządzają.

Co ciekawe, to niejedyny prezent, którym pochwaliła się autorka "365 dni". Wcześniej, przy okazji swoich urodzin Blanka Lipińska tajemniczo zajawiła, co otrzymała od partnera. "Ciągle zadajecie mi pytania, co dał mi w prezencie Alek. Cóż, dał mi ogromną część siebie w sposób, w który potrafi najlepiej. Myślę, że pewnego dnia podzielimy się tym z wami. Pewnego dnia, ale jeszcze nie teraz" - napisała na Instagramie Lipińska.

Wciąż jednak nie wiadomo, czym dokładnie jest podarunek od muzyka.

Bukiet kwiatów, który Blanka Lipińska dostała od Barona

