Blanka Lipińska w koszulce Barona. Chyba naprawdę bardzo się lubią

- Witam Was ja oraz „You rock” Alka Barona. Dowiedziałam się ostatnio, że jest spora szansa, iż jeszcze tej wiosny będziecie mogli kupić sobie koszuli by Baron z napisem „You rock”. Ja bardzo je lubię, bo są długie i można w nich chodzić, jak w sukienkach. To są uniseksy, bo takie same są dla facetów – mówiła Lipińska na swoim InstaStory.