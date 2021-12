Bliźniaczki wyszły za mąż za bliźniaków. Jak dziś wyglądają ich dzieci?

Podwójne oświadczyny, podwójny ślub, podwójna radość z dzieci

Nie od dzisiaj wiadomo, że bliźnięta posiadają szczególną więź. Ciąże mnogie są ciągle nie tak częstym przypadkiem - z tego względu w Stanach Zjednoczonych powstają różne stowarzyszenia oraz kluby zrzeszające tych niezwykłych ludzi. Właśnie na jednym takim spotkaniu Britanny oraz Briana poznały swoich przyszłych mężów, Josha oraz Jeremy'ego. To były miłości od pierwszych wejrzeń - i to do szaleństwa. Pary szybko zaczęły się spotykać i odkryły, że nie potrafią już bez siebie żyć. Rok później odbył się niezwykły ślub - w tym samym miejscu w Ohio, gdzie miał miejsce zjazd bliźniaków.