Schudła 56 kilogramów w 18 miesięcy. "Brakowało mi tchu"

- Jedyne, co pamiętam, to uczucie dyskomfortu w mojej skórze i uczucie, że jestem nie na miejscu. Nie mogłam patrzeć na zdjęcia rodzinne, na których byłam. Co gorsza, nawet przy zwykłych czynnościach, jak chodzenie, zaczynało mi brakować tchu. Trudności miałam nawet z siadaniem i wysiadaniem z samochodu. Mimo szukania kolejnych wymówek, postanowiłam, że muszę znowu zacząć działać w imię swojego zdrowia - tłumaczy Sim.