Bloger "MaTata" mówi o bylejakości. "Kobiety zapomniały o tym, że noga pięknie wygląda w szpikach"

"MaTata" postanowił wytłumaczyć swoje słowa. Niestety jeszcze dosadniej pokazał, jak dużą uwagę przykłada do wyglądu. "Nie, że wychowuję swoje córki, że najważniejsze jest to, żeby ładnie wyglądały, tylko że poza tym, że mają być mądre i mieć świadomość tego, że są wartościowe, to fajnie jest wyglądać, jak kobieta" - powiedział, dając do zrozumienia, że kobieta w sportowych butach czy luźnych ubraniach, jego zdaniem nie wygląda jak kobieta.