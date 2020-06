Blogerka przeszła metamorfozę. Ma ważny apel dotyczący nastawienia innych do naszego ciała

„Byłam po obu stronach barykady. Byłam otyła, ważąca powyżej setki. Nie wstydzę się tego - tak po prostu było. I w ostatnim roku miałam niedowagę, pięć kilogramów za mało do minimum normy” – przyznała. „Mam dla Was informację: to się, kur.., nigdy nie kończy. Wszyscy dookoła wiedzą, jak powinnaś się czuć z własnym ciałem i jak wyglądać. To zresztą szalenie ciekawe doświadczenie, nie myślałam, że kiedykolwiek przyjdzie mi rozpłakać się od nadmiaru komentarzy, że jestem za chuda, idź coś zjeść. A dalej jest jeszcze ciekawiej, to trwa już półtora roku: wyrzuty, że kogoś zdradziłam tym schudnięciem swoim, nie zmyślam, dokładnie to słowo jest używane: zdradziłam. I że jestem odpowiedzialna za czyjeś kompleksy, a te kilkanaście kilogramów na plusie byłam lepsza i fajniejsza. I teraz uwaga: nie jestem niczyją ikoną” – przyznała.