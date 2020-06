WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Blunt bob - jak wygląda i komu pasuje najmodniejsze cięcie sezonu? Charakterystyczny look Anny Wintour, redaktor naczelnej amerykańskiego Vogue'a. Cięcie, które kochają gwiazdy i fanki minimalizmu. Oto blunt bob - prosta, a jednocześnie niezwykle stylowa fryzura na wiosnę i lato 2020. Najpopularniejsza fryzura sezonu - blunt bob (Getty Images) Blunt bob to niezwykle modna w ostatnim czasie fryzura, która dodaje uroku i delikatności. Jest bardzo praktyczna - w zasadzie nie wymaga układania, a do tego pasuje do większości kobiet. Nie masz czasu na codzienną stylizację włosów? Jesteśmy pewne, że ją pokochasz! Sprawdź, jak wygląda blunt bob, jak go nosić i układać. Blunt bob – jaka to fryzura? Blunt bob to krótka fryzura, bardzo podobna do zwykłego boba. Włosy mogą mieć różną długość, są ścięte są zwykle mniej więcej na wysokości ramion albo nieco poniżej uszu. Podobnie jak w przypadku klasycznego boba, włosy tworzą prostą linię, mogą być nieco pocieniowane lub dłuższe z przodu i krótsze na karku. Linia cięcia jest prosta, przez co fryzura ma geometryczny, nowoczesny wygląd. Blunt bob wyróżnia się tym, że włosy wyglądają jakby były ścięte za pomocą tępych nożyczek, końcówki są więc postrzępione i kanciaste. W najprostszej wersji blunt boba przedziałek robi się idealnie na środku głowy, ale może być on położony również z boku. Blunt bob fantastycznie wygląda z grzywką - może być ona krótka lub dłuższa, asymetryczna albo prosta. Najlepiej, jeśli ma nieco postrzępione końce - dzięki temu fryzura wygląda bardziej lekko i naturalnie. Blunt bob – komu pasuje? Blunt bob jest jedną z najbardziej uniwersalnych fryzur, ponieważ pasuje większości kobiet. Blunt bob to fryzura, która nadaje się najlepiej do krótkich i półdługich włosów, ale jeśli masz długie włosy i ochotę na drastyczne zmiany fryzury, blunt bob będzie idealny. Sprawdzi się zarówno na włosach prostych, jak i kręconych. Co ważne, taka fryzura dodaje włosom objętości, dlatego jest doskonałym wyjściem dla kobiet o rzadkich, cienkich włosach. Przy takim cięciu włosy pięknie odbijają się od nasady, dzięki czemu fryzura wydaje się bardziej gęsta, a włosy lżejsze. W zależności od tego, jak wykonane zostanie cięcie, fryzura podkreśla atuty twarzy i maskuje je mankamenty: • Bob sięgający do linii brody - wygląda najlepiej przy podłużnej twarzy, • Dłuższy bob z przedziałkiem na środku - będzie ładnie wysmuklał i wydłużał okrągłą twarz, • Bob z prostą grzywką - ładnie zrównoważy proporcje twarzy o trójkątnym kształcie. Zaletą blunt boba jest to, że fryzura pięknie podkreśla rysy twarzy i optycznie odmładza buzię. Jest to bardzo kobieca fryzura, która dodaje lekkości, ale równocześnie nie brakuje jej charakteru. Getty Images Blunt bob z prostą grzywką Blunt bob – jak układać włosy? Blunt bob to fryzura bardzo swobodna, a jeśli cięcie jest odpowiednio wykonane, włosy praktycznie same się układają. Blunt bob może dawać nawet nieco niedbały efekt, tak jakbyś dopiero wstała z łóżka. W związku z tym, jest to fryzura, która jest polecana kobietom, które nie mają czasu na układanie włosów i codzienną stylizację. Fryzura jest swobodna i bardzo praktyczna, ponieważ w zasadzie nie wymaga układania. Jednak, wbrew pozorom,blunt bob daje dość duże możliwości stylizacji. Cięcie może być krótsze albo trochę dłuższe, włosy można również układać na wiele sposobów. Blunt bob będzie wyglądał dobrze zarówno na włosach kręconych, jak i prostych. Fryzura wygląda najlepiej, gdy włosy są niedbale pofalowane, tak jakby były ułożone przez wiatr. Jeśli decydujesz się na blunt boba z prostych włosów, najlepiej, żeby były idealnie gładkie i lśniące. Źle będą wyglądały podwinięte końcówki, dlatego najlepiej delikatnie wygładzić je prostownicą. Blunt bob z prostymi włosami będzie wyglądał bardziej elegancko, dlatego taka fryzura będzie idealna na różne okazje i oficjalne spotkania. Włosy można również upiąć asymetrycznie za jednym uchem albo spiąć z tyłu głowy otrzymując romantyczną fryzurę, którą dodatkowo można ozdobić delikatną spinką albo drobnymi kwiatami. Jeżeli blunt bob jest nieco dłuższy, włosy z powodzeniem można związać w wygodny kucyk. Dookoła twarzy warto zostawić kilka luźnych pasemek włosów, żeby fryzura wyglądała bardziej lekko. Jak dbać o fryzurę typu blunt bob? Żeby blunt bob wyglądał ładnie i świeżo, a włosy dobrze się układały, bardzo ważne jest regularne podcinanie końcówek. Zbyt długie włosy mogą podwijać się na ramionach, przez co blunt bob nie będzie się dobrze prezentował.To prosty, ale skuteczny sposób, aby zawsze wyglądać się świetnie!