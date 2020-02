Bluzka ze stójką. Poznaj prawdziwy hit na wiosnę 2020

Bluzka ze stójką to prawdziwy hit w modzie, który powraca po latach do łask. Jeszcze w latach 80. minionego wieku koszula lub bluzka ze stójką były bardzo modne i nosiły je ówczesne gwiazdy kina i muzyki. Nic dziwnego, że w nadchodzących sezonach ten właśnie krój będzie królował na ulicach. Lubisz eleganckie bluzki? Wybierz bluzką ze stójką.

Bluzka ze stójką pasuje do każdej kobiety i bardzo łatwo można zestawić ją z innymi elementami garderoby. Występuje w wielu wariantach kolorystycznych oraz fasonach, więc z powodzeniem znajdziesz dla siebie najlepszy model. Poznaj najciekawsze propozycje z damską bluzką ze stójką w roli głównej.

Bluzka ze stójką – militarna wersja

Klasycznym przykładem bluzki ze stójką jest wersja militarna. To styl charakteryzujący się stonowanymi kolorami. Wybierz bluzkę w odcieniu khaki, granatu czy czerni oraz dobierz do niej odpowiednią marynarkę oraz eleganckie spodnie. Cały zestaw świetnie będzie się prezentował w towarzystwie wiszących kolczyków, czółenek i spiętych włosów. Jeśli nie lubisz obcasów, wybierz botki militarne, które również doskonale pasują do tego typu bluzki ze stójką.