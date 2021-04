"Bóg dał mi prezent". 78-letnia kobieta przez 34 lata, wychowała ponad 80 dzieci

Linda Owens z Hayward w Kalifornii miała wpływ na życie ponad 80 dzieci w ramach rodziny zastępczej, jaką im tworzyła. Jej misja rozpoczęła się kilka dekad temu i nadal trwa.

78-letnia Linda Owens z Hayward w Kalifornii została w tym miesiącu uhonorowana nagrodą, po tym, jak przyjęła pod swoją opiekę, jako przybranego rodzica - 81 niemowlę. Linda zaczęła się opiekować dziećmi po tym, jak urodziła swoje pierwsze dziecko 34 lata temu.

Przez lata opiekowała się ponad 80 dziećmi

- Bóg dał mi prezent, abym to zrobiła - powiedział Linda w rozmowie z dziennikarką stacji KPIX.

Owens sama opiekuje się dziećmi, a czasami wychowuje ich dwoje. Jako rodzic zastępczy opiekuje się nimi do czasu ich adopcji lub powrotu do rodziny biologicznej. Kiedy oddaje dzieci, płacze, bo zawsze ma problemy z pożegnaniami.

Linda w rozmowie z dziennikarzami powiedziała, że otrzymuje wynagrodzenie za swoje wysiłki, ale też kupuje artykuły, takie jak sprzęt dziecięcy, zabawki czy ubrania za własne pieniądze. Powiedziała też, że mimo upływu wielu lat wciąż pamięta wszystkie dzieci, którymi się opiekowała, w tym trzy pary bliźniaków.

- To trudna praca, ale bardzo satysfakcjonująca - powiedział Owens.

Rodziny zastępcze i adopcje w USA

Według stanu na wrzesień 2019 r. w placówkach zastępczych w USA przebywało 30626 dzieci w wieku poniżej 1 roku życia, co stanowiło łącznie 7 procent wszystkich dzieci w systemie. Tak wynika z danych amerykańskiej Administracji ds. Dzieci i Rodzin. Średni wiek dzieciaków w rodzinach zastępczych wynosi tam około 8 lat, podczas gdy ostatnio przyjęte przez Lindę Owens niemowlę ma zaledwie 7 tygodni.

- Od października 2018 r. do września 2019 r. 672,594 dzieci było obsługiwanych przez amerykański system pieczy zastępczej, przy czym 251359 dzieci weszło do systemu, a 248669 opuściło system w tym czasie - poinformował Departament Zdrowia i Opieki Społecznej USA w 2020 r.

Według statystyk opublikowanych przez sieć Adoption Network, w Stanach Zjednoczonych, każdego roku około 140 000 dzieci jest adoptowanych, a wśród nich 59 procent pochodzi z system pieczy zastępczej i 26 proc. z zagranicy.

