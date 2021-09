Ból podczas stosunku rujnuje zdrowie i relacje. "Znam parę, która nie kochała się przez 12 lat"

Najlepiej pójść do lekarza dwóch specjalizacji z ginekologii i seksuologii, to byłoby idealnie, ale trudne do zrealizowania. Dlaczego? Ponieważ takich specjalistów jest mało, a istnieją dwa rodzaje przyczyn: organiczne i nieorganiczne, i trzeba je zróżnicować. Organiczne to np. problem ze sromem, infekcje, wada w pochwie, czyli wszystko, co jest w zasięgu ginekologa. Jeśli mamy wykluczony czynnik organiczny, musimy się przyjrzeć czynnikowi nieorganicznemu. Tu kluczowym odczuciem jest lęk i powinien wkroczyć psycholog lub psychiatra. Jeżeli kiedyś kobieta odczuła ból podczas stosunku, to może się to przerodzić w lęk przed bólem, a docelowo w "model unikania lęku". Wtedy pojawia się cały szereg objawów z organizmu, z ciała. Trzeba wtedy otworzyć kobietę lub parę na pracę terapeutyczną.