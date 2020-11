Bołądź załamana. "Nigdy nie zrozumiem, co się stało"

Giovanny Castellanos nie żyje

"Giova nie tak miało być... Dobry, mądry, oddany swojej rodzinie, przyjaciołom i pracy. Wspaniały reżyser, kolega, kompan podróży. Dziękuje Ci za monodram i za Kolumbie. To była wielka przyjemność z Tobą przebywać, śmiać się i tańczyć. Nigdy nie zrozumiem, co się stało. Miałam Ci zawieść rzeczy do szpitala. Niesprawiedliwe. Giova do zobaczenia....." [pisownia oryginalna]. Olga Bołądź mocno przeżyła śmierć reżysera. Byli bliskimi znajomymi, a ich kontakty nie ograniczały się tylko do spraw zawodowych.