Bolesław Piecha o aborcji. Mówi o zaświadczeniach od psychiatry

Bolesław Piecha, polityk Prawa i Sprawiedliwości, który z wykształcenia jest lekarzem ginekologiem był gościem programu "Newsroom" WP. Skomentował sprawę aborcji i zaświadczeń od psychiatrów dotyczących stanu zdrowia psychicznego, które kobiety mogą przynosić do lekarza, żeby dokonać aborcji. Czy takie zaświadczenia będą brane pod uwagę, czy też podważane – zapytała prowadząca program Agnieszka Kopacz. Bolesław Piecha stwierdził, że mogą być brane pod uwagę, nie wszyscy będą podważać przecież opinie swoich kolegów lekarzy. – My mamy swoją klauzulę sumienia. Może nie wszystkim się to spodoba. Nie dokonujemy aborcji w każdej sytuacji. W żadnym kraju tak nie jest, dlaczego miałoby być tak w Polsce. Wydaje mi się, że takie świadectwo będzie bardzo poważnie rozważane – powiedział polityk Prawa i Sprawiedliwości.

