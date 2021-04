Bosacka radzi jak grillować. Lepiej nie popełnić tego błędu

Katarzyna Bosacka wielokrotnie doradzała Polakom, czym kierować się podczas zakupów i na co zwrócić uwagę zanim dana rzecz trafi do koszyka. Tym razem dziennikarka zdecydowała się dać Polakom radę dotyczącą grillowania. Zważywszy na to, że majówka tuż-tuż te porady mogą się bardzo przydać miłośnikom takiego przyrządzania jedzenia.