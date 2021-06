Brat Małgorzaty Rozenek-Majdan zasiada w jury programu TVP. Egurrola pokazał jego zdjęcie

Program, o którym mowa to "You Can Dance". Talent show dla tancerzy długie lata święcił triumfy na antenie TVN. Ostatni sezon stacja wyemitowała pięć lat temu. By zaznaczyć, że zmienił się dostawca formatu, postawiono na nazwę "You Can Dance – Nowa generacja". Zmieniono także wiek potencjalnych uczestników – będą to dzieci w wieku od 8 do 13 lat.