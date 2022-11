Brigitte Macron w musztardowym zestawie. Udana stylizacja?

Historia Brigitte Macron

Niewiele osób wie, że Brigitte Macron (wtedy Trogneux) mając 19 lat, wyszła za mąż za francuskiego bankiera, z którym doczekała się trójki dzieci. Choć rozwiodła się z nim dopiero w 2006 roku, to dużo wcześniej zaczęła romansować z Emmanuelem Macronem. Ona była nauczycielką francuskiego i łaciny w liceum, a on uczniem. Gdy ich relacja wyszła na jaw, rodzice nastoletniego Macrona wysłali go do Paryża, by tam zdał maturę. Jednak, jak widać, uczucie tych dwojga przetrwało odległość i próbę czasu. W 2007 roku para wzięła ślub, a Brigitte Macron wspierała męża w jego karierze politycznej. 10 lat później została pierwszą damą Francji.