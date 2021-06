Britney Spears jest pod kuratelą ojca 13 lat. "Czuję się zastraszana, ignorowana i sama"

Podkreślała, że chce teraz odzyskać własne życie. Między innymi zajść w kolejną ciążę. Jest natomiast zmuszona do stosowania antykoncepcji, zażywania leków, w tym zawierających lit. Piosenkarka dodała, że czuje się przerażona tym, że ojciec zawładnął jej życiem, nie może spać po nocach, płacze. - Przez te ostatnie (...) 13 lat, jestem taka dobra, miła i dyspozycyjna. Nie mogę pozwolić, by mój ignorancki ojciec mi to robił. (...) Nie piję nawet alkoholu, a powinnam pić alkohol, zważywszy na to, do jakiego stanu doprowadzili moje serce – tłumaczyła.