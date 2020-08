Britney Spears wierzy w moc kryształów. Modli się z nimi

Birtney Spears wraca do czasów dzieciństwa? Tak przynajmniej pisze na Instagramie mówiąc o swojej fascynacji kryształami. Artystka w czasie pandemii zaczęła się interesować zastosowaniem kryształów i uwierzyła w ich uzdrawiającą, niemal magiczną moc.

Britney Spears zbiera kryształy

Na Instagramie opublikowała zdjęcie okładki "Biblii kryształów" autorstwa Judy Hall i zdradziła, że w swojej kolekcji ma 33 kryształy, które są "niesamowite". "Modlę się i medytuję z nimi każdego dnia. Nie mam konkretnej modlitwy, bo za każdym razem jest inna, w zależności od tego, przez co przechodzę," napisała szczerze i dodała, że ostatnio modli się o więcej pewności siebie i łaski. Czy to nawiązanie do batalii sądowej, jaką toczy z ojcem o zakończenie okresu ubezwłasnowolnienia? Ciężko stwierdzić, bo Britney Spears ma zakaz wypowiadania się na ten temat w mediach i mediach społecznościowych.