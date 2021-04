Brutalnie zamordował ciężarną żonę i małe córeczki. Kochanka wciąż ma z nim kontakt

Listy do kochanki

- Nie powinien mieć z nią żadnego kontaktu, ale to ona go zainicjowała - powiedział Carter, współwięzień Wattsa.

On i Kessinger poznali się podczas wspólnej pracy w Anadarko, a ich romans trwał nieco ponad miesiąc, zanim stał się motywem do zabójstwa ciężarnej żony i córek.

Listy Wattsa z więzienia stają się viralami

"13 sierpnia rano poszedłem najpierw do pokoju dziewcząt. Potem Shanann i ja się pokłóciliśmy" - brzmi jeden z fragmentów listów. "Czy to nie dziwne, że jak patrzę wstecz, to pamiętam, że jej twarz robi się cała czarna z pasmami tuszu do rzęs?" - pytał Watts w listach.