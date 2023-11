Brytyjczycy zrobili zakupy w Polsce. Zdziwili się przy kasie

Dwóch youtuberów postanowiło udać się na zakupy do Lidla w Wielkiej Brytanii. Następnie kupili bilety i polecieli do Polski, gdzie uzupełnili koszyk tymi samymi produktami. Kiedy porównali ceny, sami byli zaskoczeni wynikami eksperymentu.

Josh Pieters i Archie Manners to dwaj youtuberzy, którzy tworzą zabawne materiały i realizują niecodzienne pomysły. Influencerzy cieszą się sporą popularnością, a ich kanał obserwuje blisko 1,5 mln internautów.

30-latkowie dwa lata temu wystawili na wynajem domek dla lalek, przypominający luksusową posiadłość, a rok temu wyprodukowali nieprawdziwą piosenkę, aby sprawdzić, czy zdobędzie milion słuchaczy. Tym razem postanowili porównać koszty zakupów zrobionych w dwóch sklepach Lidla - polskim i brytyjskim.

Porównali ceny w dwóch sklepach

Josh i Archie za zakupy w brytyjskim sklepie zapłacili 164,47 funtów (ok. 840,79 zł). Na liście potrzebnych rzeczy znalazło się aż 135 produktów. Youtuberzy podkreślili, że do koszyka wkładali towary, które są brane pod uwagę podczas obliczania inflacji żywności. Nie zabrakło więc chleba, jajek, miodu, oliwy z oliwek, bananów, pomarańczy, mąki, serów, piersi z kurczaka i innych rodzajów mięs.

Następnie influencerzy wzięli się za szukanie biletów lotniczych do innego europejskiego miasta. Najtańsza okazała się podróż do Poznania. Josh i Archie za loty Ryanairem zapłacili 47 funtów. Ta kwota obejmowała bagaż w jedną stronę, w którym youtuberzy planowali przewieźć zakupy zrobione w Polsce.

Zaskoczyły ich ceny w Polsce

Po przylocie do Poznania od razu udali się do sklepu, gdzie kupili takie same produkty. W trakcie zakupów wypchali koszyk aż po brzegi i z przerażeniem oczekiwali, ile zapłacą. Ku ich zaskoczeniu na kasie pojawiła się kwota 496,60 zł (ok. 96,75 funta). Oznaczało to, że za zakupy w Polsce zapłacili znacznie mniej niż w Anglii.

Zakupy w Polsce okazały się tańsze o 67,72 funta. I nawet gdy dodali do nich koszty biletów lotniczych (47 funtów) oraz noclegu (8,55 funta), byli 11 funtów na plusie. Wychodzi na to, że Brytyjczykom opłaca się lecieć na zakupy do Polski.

Youtuberzy nie wzięli pod uwagę jednej istotnej rzeczy. Wynagrodzenie minimalne w Polsce wynosi 3 600 zł brutto, zaś w Wielkiej Brytanii aż 8 952 zł.

