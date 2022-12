Brytyjska prasa podliczyła, ile księżna Kate wydała na stroje. "Najdroższy rok"

"The Daily Mail" zwrócił jednak uwagę na najdroższy strój, jaki miała na sobie księżna Walii w 2022 roku. Chodzi o elegancką, czarną suknię, w jakiej pojawiła się na premierze filmu "Top Gun: Maverick". Cena kreacji to ponad dwa tysiące funtów. Dobrano do niej biżuterię o wartości 10 tysięcy. W przeliczeniu całkowity koszt stylizacji wynosił około 64 000 zł.