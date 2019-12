Brytyjska prezenterka nie zdążyła dojechać do szpitala. Rachel Riley urodziła na podłodze

Rachel Riley i Pasza Kowalow powitali na świecie swoje pierwsze dziecko. Jednak nie był to zwykły poród. Bowiem malec przyszedł dwa tygodnie po czasie. O czym prezenterka poinformowała w mediach społecznościowych.

Rachel Riley udostępniła na swoim profilu na Instagramie zdjęcie, na którym pokazała zdjęcie swojego dziecka. Przy okazji zdradziła, że nie zdążyła dojechać do szpitala i zmuszona była rodzić w łazience na podłodze. "Dwa tygodnie po tym, jak się jej spodziewaliśmy, ta malutka wreszcie się pojawiła!" - napisała. "Po tym, jak czekaliśmy, przyszła tak szybko, że nie mieliśmy szansy dostać się do szpitala i urodziła się w naszej łazience ze wspaniałymi położnymi z St. Mary, które przybiegły, by być z nami na czas!" - dodała.