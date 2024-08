Budzisz się ze śliną na poduszce? To może być pierwszy objaw

Produkcja śliny jest procesem ciągłym, który zachodzi również podczas snu. I choć ślinienie się w nocy z założenia nie jest niczym złym, dla niektórych osób powinno być ostrzeżeniem. Kiedy powinniśmy być zaniepokojeni? Co oznacza nadmierne ślinienie się?

Według informacji podanych przez medonet.pl, pierwszą rzeczą, jaką należy wiedzieć, to to, że ślinienie się podczas snu jest naturalne. Jeżeli obudziłeś się z poduszką, która jest mokra od śliny, nie musisz od razu panikować. Ślina mogła spłynąć na poduszkę w wyniku ułożenia się w trakcie snu. Jeśli spałeś lub śpisz na boku bądź na brzuchu, z otwartymi ustami, jesteś na to bardziej narażony.