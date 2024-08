Oznaki raka. Tych sygnałów pod żadnym pozorem nie ignoruj

Nie ma nic cenniejszego niż zdrowie. I choć w żadnej kwestii nie warto być przewrażliwionym, to uważne słuchanie własnego organizmu jest niezwykle istotne . Osoby, które z niepokojącymi objawami od razu zgłaszają się do lekarza, mają szansę na wczesne wykrycie poważnej choroby, nawet nowotworu.

Lekarka rodzinna w pierwszej kolejności wymieniła nagły spadek wagi . Jeśli nie ćwiczysz, nie jesteś na diecie i nie starasz się schudnąć, a waga wskazuje coraz mniej, to możesz mieć powody do niepokoju.

