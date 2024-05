Bukszpan traci liście? Wykonaj prosty zabieg, a będzie gęstniał w oczach

Jedną z największych zalet bukszpanu jest jego wytrzymałość na różne warunki. Urośnie dosłownie wszędzie. Dobrze sobie radzi zarówno w pełnym słońcu, jak i w cieniu, co sprawia, że wiele osób wybiera go jako zamiennik dla tui.

W ogrodzie bukszpan prezentuje się nienagannie. Sprawdzi się zarówno jako żywopłot, jak i zielone ogrodzenie rabat. Drobne listki bukszpanu mają piękny odcień zieleni, co przyciąga spojrzenia (również sąsiadów zza płotu). Cechuje go też dość wysoka odporność na choroby i szkodniki. Z łatwością można zmieniać jego kształt. Dobrze znosi cięcia. Bukszpan może osiągnąć wysokość do trzech metrów.