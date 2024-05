Tani i skuteczny oprysk. Ogrodowy szkodnik szybko zniknie

Ćma bukszpanowa przywędrowała do Europy z Azji i szybko rozprzestrzeniła się na kontynencie, w tym m.in. w Polsce. To wyjątkowo inwazyjny gatunek motyla, który może przynieść wiele szkód w ogrodzie. Gdy tylko się pojawi, warto szybko rozpocząć działanie, bo ani się nie obejrzymy, a nasz żywopłot zostanie przez nie zjedzony.

Młode larwy zjadają przede wszystkim delikatną, górną część liści, starsze osobniki pochłaniają je w całości, doprowadzając do usychania rośliny. O ich działalności świadczy lepka pajęczyna pojawiająca się pomiędzy gałązkami i liśćmi żywopłotów oraz widoczne w przędzy zielonkawe grudki odchodów.

Aby pozbyć się ćmy bukszpanowej, można spryskać żywopłot silnym strumieniem wody, który strąci larwy, gąsienice i dorosłe osobniki z liści. Można też wykorzystać skuteczny, domowy oprysk na bazie wody, octu i oleju. Wystarczy do litra wody dodać 100 ml octu spirytusowego lub jabłkowego oraz cztery łyżki oleju (np. słonecznikowego).

Tak przygotowaną miksturą spryskujemy liście i gałązki, a dzięki dodanemu olejowi, utrzyma się on na liściach nieco dłużej, powodując, że ćmy nie wrócą na niego tak szybko. Po spryskaniu wodą lub opryskiem należy dokładnie wyzbierać owady z ziemi i pozbyć się ich z ogrodu.

Postaw w kuchni. Wyłapie robaki co do jednego

Postaw w kuchni. Wyłapie robaki co do jednego

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was! Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl