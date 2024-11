Burzliwe obrady w Sejmie. Głosowano w sprawie aborcji

Posłanki Anna Maria Żukowska z Lewicy oraz Dorota Łoboda, reprezentantka Koalicji Obywatelskiej, po raz drugi próbują przekonać w posłów do przyjęcia dekryminalizacji aborcji. Za pierwszym razem, w lipcu 2024 roku propozycja polityczek została całkowicie odrzucona.

Przedstawicielka Lewicy dodała, że propozycja nowelizacji ma też za zadanie chronić personel medyczny. Zawiera bowiem zapis traktujący o tym, że ani lekarz, ani pielęgniarka, ani położna nie popełniają przestępstwa w sytuacji, gdy aborcja jest skutkiem przeprowadzenia medycznej procedury koniecznej do wyeliminowania niebezpieczeństwa zagrażającemu zdrowiu lub życiu kobiety w ciąży. PiS oraz Konfederacja złożyły wówczas wniosek o odrzucenie tego projektu.

Głosowanie przeniesiono na piątek. 9 listopada posłowie zagłosowali przeciwko odrzuceniu, a projekt skierowano do dalszych prac w specjalnie powołanej komisji nadzwyczajnej.

