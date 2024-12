Był pięciokrotnie żonaty. "Mówiono, że skaczę z kwiatka na kwiatek"

Tadeusz Ross zasłynął za sprawą telewizyjnych i estradowych występów kabaretowych. Widzowie pokochali go w programie satyrycznym "Zulu-Gula", który był emitowany na antenie TVP1 w latach 1992-1996.

Studiował w PWST w Warszawie, a następnie dostał angaż w Teatrze Komedia. Pięć lat później do zespołu dołączyła Irena Karel, dla której stracił głowę. Niestety ich związek nie potrwał długo, ponieważ aktorka nawiązała romans z Andrzejem Łapickim, z którym pracowała na planie "Poradnika matrymonialnego". Załamany Ross targnął się na swoje życie, połykając garść tabletek nasennych. Na szczęście został odratowany.

"Często mówiono o mnie, że skaczę z kwiatka na kwiatek. Bawidamek. Czaruś. Erotoman. Nigdy jednak nie byłem lekkoduchem. Zawsze miałem bzika na punkcie kobiet. Na punkcie miłości. Myślę jednak, że to był pozytywny bzik. Jak kocham, to żarliwie, zawsze musi być ukrop. A że ukrop parzy, więc się sparzyłem. Ale niczego nie żałuję" – napisał w swojej książce pt. "Życie przerosło kabaret".

"Noszę w sobie strach połączony z chorobliwym wręcz pragnieniem miłości. To niecierpliwe zapotrzebowanie na uczucie nieraz powodowało spore zamieszanie w moich związkach z kobietami, ostatecznie prowadząc do rozwodów. Związki, które powstają ze strachu przed samotnością, mają małe szanse" – cytuje aktora serwis Onet.

W 2007 roku zdiagnozowano u niego nowotwór. Dzięki różnym terapiom udało mu się wrócić do zdrowia. Tadeusz Ross zmarł w 2021 po zachorowaniu na COVID-19. Jest pochowany na Powązkach Wojskowych.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!