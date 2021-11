Była dziewczyna Jakuba Rzeźniczaka opowiedziała o przemocy domowej. "W Polsce głównym problemem jest postawa policjantów" - komentuje adwokatka, Klaudia Mielczarczyk

Gdy wezwiemy policję, musimy dopilnować, by zostało złożone zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez domniemanego sprawcę. Teoretycznie policja powinna wszcząć postępowanie przygotowawcze od razu, jeśli widzi, że osoba ma widoczne obrażenia na ciele. Wiem jednak, że nie zawsze tak się dzieje. Znam sprawę, gdzie kobieta była zabrana przez pogotowie, a mimo to policja bez otrzymania od niej zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, nie wszczęła postępowania. Dlatego trzeba się o to zatroszczyć samemu. Wygląda to tak: przyjeżdża policja, składamy zawiadomienie. Jeśli sprawca jest pod wpływem alkoholu, natychmiast powinien być zabrany na tzw. dołek. Natomiast jeśli jest trzeźwy, prokuratura może wydać zakaz zbliżania się do ofiary, np. na 30 metrów i wtedy napastnik musi opuścić miejsce zamieszkania nawet jeśli dom należy do niego.