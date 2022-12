Była gwiazdą "Dzień Dobry TVN". Niewielu wiedziało, co dzieje się w jej domu

- Takie miałam poczucie, że doszłam do ściany i to jest czas, żeby wreszcie zajrzeć głębiej i zobaczyć, co jest przyczyną tego, że daje tak dużo, że robię dużo, a to nie przynosi zamierzonego rezultatu. Że gdzieś jest błąd na początku, że moje wybory, decyzje i miejsca, w które mnie zabiera moja podświadomość i te schematy, które znam z dzieciństwa, to nie jest dla mnie dobre miejsce - oceniła, zdając sobie jednak sprawę, że "to nie jest jej wina".