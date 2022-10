To ona zastąpiła Annę Wendzikowską w "DDTVN". Teraz przeszła niemałą metamorfozę

Anna Tatarska w nowej fryzurze

Anna Tatarska w ostatnim czasie nie tylko odmieniła swoje życie zawodowe, ale również fryzurę. Dotychczas miała zawsze zaczesane na bok, blond włosy o ciepłym odcieniu, sięgające linii podbródka. Dziennikarka zdecydowała się na diametralną zmianę, bowiem udała się do znanej stylistki, która obcięła jej zaokrągloną grzywkę. Niestety nowa fryzura optycznie poszerza twarz Tatarskiej, więc nie jesteśmy przekonane, czy to był dobry wybór. Najważniejsze jednak, by to posiadaczka grzywki była z niej w 100 proc. zadowolona.