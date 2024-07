Była gwiazdą serialu "Dziewczyny". Jak wygląda dziś?

Rola Leny Dunham w serialu "Dziewczyny", choć doceniana, miała swoją cenę - aktorka stała się celem internetowego hejtu i kpin. Mimo że od zakończenia emisji serialu "Dziewczyny" minęło 7 lat, artystka wciąż spotyka się z obraźliwymi komentarzami skierowanymi w jej stronę. Aktorka, reżyserka i producentka filmowa stwierdziła, że to spowodowało, że już nie chce pojawiać się na ekranie, by nie prowokować kolejnej fali krytyki.

W rozmowie z "New Yorkerem" gwiazda serialu "Girls" wyznała, że długotrwałe zmagania z hejtem w internecie odbiły się negatywnie na jej zdrowiu psychicznym. 38-latka nie tylko odważnie eksponowała swoje ciało w serialu, ale także na publicznych wydarzeniach, co spowodowało, że stała się obiektem kontrowersji w sieci.

Lena Dunham dostała mnóstwo wsparcia ze strony środowisk feministycznych, które doceniały jej przełamywanie tabu związanego z seksualnością kobiet plus size, lecz body shaming sprawił, że ostatecznie przestała grać.

W nadchodzącym roku na jednej z platform streamingowych ma mieć premierę jej serial, w którym opisuje swoje własne życiowe perypetie. W "Too Much" jednak nie zobaczymy Dunham na ekranie - zagra ją inna aktorka.

Dunham w rozmowie z "New Yorkerem" przyznała też, że przez lata zrozumiała, czym jest dla niej sukces.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!