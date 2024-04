Hejtują ją ze względu na wygląd. Oto co napisał jej mąż

Naturalność Lauren stała się przedmiotem hejterskich komentarzy, które ponownie zalały sieć. Przypomnijmy, że parę dni temu zawodnicy przeciwnej drużyny wygwizdali partnerkę Declana Rice'a, posługując się wulgarnym słownictwem. Body shaming to coś, z czym Fryer musi się zmierzyć po raz kolejny.

Wpis zebrał aż 14 mln wyświetleń i spotkał się z ogromną krytyką. To jednak stało się początkiem fali obraźliwych komentarzy w stronę partnerki piłkarza. Kiedy w roku sieci pojawiły się zdjęcia pary z wakacji, hejterzy po raz kolejny doszli do głosu.

Vanity sizing to częsta sztuczka sieciówek. Na to zwróć uwagę

Głos w sprawie zabrała pewna modowa marka, która zdecydowała się na słowa: "Podziękowania dla pięknej kobiety Lauren Fryer. Przykro nam, że w 2024 r. kobiety nadal są obiektem tak wielu obrzydliwych komentarzy". Sama Lauren nie odniosła się do sytuacji. Usunęła jednak z mediów społecznościowych wszystkie wpisy.

