Była gwiazdą TVP. Odeszła z powodu choroby

W pewnym momencie nagle odeszła z pracy. Po wielu latach zdecydowała się przerwać milczenie i powiedziała, co stało za tą decyzją.

Ewelina Kopic pracę w telewizji rozpoczęła w 1998 r., w TVP Katowice. Ogólnopolską rozpoznawalność przyniosła jej rola prowadzącej w programie "Pytanie na śniadanie". Dziennikarkę zapraszano do coraz większej liczby programów, na przykład "Zakręcony tydzień", który prowadziła w towarzystwie Wojciecha Jagielskiego.

Nagle Ewelin Kopic wycofała się z kariery telewizyjnej. Powodem było bielactwo. Choć w obecnych czasach mógłby być to jej znak rozpoznawczy, wtedy na antenie wymagano od prezenterów perfekcyjnego wyglądu, a najmniejsze niedoskonałości stawały się przeszkodą nie do pokonania.

Bielactwo, czyli przewlekła choroba polegająca na depigmentacji płatów skóry, przyszła nagle. Wszystko zaczęło się niewinnie, plamką na nadgarstku. Początkowo Ewelina myślała, że to reakcja uczuleniowa na perfumy. Później zaczęły pojawiać się jednak kolejne... Finalnie charakterystyczne białe plamy pokryły aż 50 procent jej skóry.

Choroba wpłynęła na jej samoocenę. Nie pomagał zawód, który wykonywała. Jako prezenterka była non stop wystawiana na krytykę.

Samoopalacz, podobnie jak używane w dużych ilościach pudry i podkłady, nie dawały wystarczających rezultatów. Dodatkowo maskowanie zmian skórnych sprawiało, że czas przygotowań do wejścia na antenę niesamowicie się wydłużał.

W pracy nie miała jednak taryfy ulgowej. Ostatecznie nosiła zapięte pod samą szyję koszule lub golfy, aby ukryć zmiany na skórze przed widzami. To jednak też nie wystarczyło.

Teraz Kopic prowadzi własną firmę eventową oraz portal "Dobrze być sobą", który wspiera kobiety zmagające się z różnymi chorobami. Nie myśli o powrocie do telewizji. Uważa, że już by się tam nie odnalazła.

"Nie potrafię się sprzedawać i bywać, a dziś tak trzeba. W pewnym momencie stwierdziłam, że jeśli nie ma znaczenia to, co robisz, bo ważniejsze są towarzysko-biznesowe układy i wszechobecny lans, to pora znaleźć sobie inną niszę" - wyznaje.