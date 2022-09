Była ich jedyną córką i zginęła w walce o ojczyznę. Poruszające, co postanowili zrobić

Nastia Tahirowa wraz z ojcem pełniła wolontariat w Czernihowie. W obawie o jej życie rodzice poprosili ją, by uciekła do Polski. Nastolatka obiecała spełnić prośbę rodziców. Pozornie. - Zadzwoniła z polskiego numeru, byłem pewny, że jest w Polsce. Powiedziała, że idzie do centrum pomocy gotować jedzenie. Prosiła, żebyśmy do niej nie dzwonili, bo będzie zajęta. Uspokoiliśmy się - opowiadał ojciec dziewczyny. Rzeczywistość wyglądała zupełnie inaczej.