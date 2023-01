Była ikoną kina. U szczytu sławy przerwała karierę

Audrey Hepburn. Nie będzie przesady napisać, że to imię i nazwisko jest rozpoznawalne w różnych zakątkach świata. Aktorka stała się nie tylko jedną z najpopularniejszych aktorek, lecz także ogromną inspiracją dla wielu kobiet. To właśnie dzięki sportretowanym przed Hepburn bohaterkom "mała czarna" stała się klasykiem. Równie ikoniczna stała się grzywka "ścięta na Audrey", na którą moda wraca co kilka lat.