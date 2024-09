Była jego trzecią żoną. Mało kto wie, że wzięli rozwód

"Bo jesteś ty", "Chciałem być" i "Parostatek" to tylko kilka z wielu przebojów Krzysztofa Krawczyka, który stał się jednym z najpopularniejszych polskich artystów. Choć jego utwory zostaną z nami na zawsze, on sam pożegnał się z życiem 5 kwietnia 2021 roku. Przez 20 lat życia zmagał się z chorobą Parkinsona. Przeszedł także operację biodra.

Pobrali się w 1988 roku. Po około 20 latach związku przeszli poważny kryzys, który był spowodowany oskarżeniami o zdradę przez Krawczyka. W 2002 roku rozwiedli się, ale po pewnym czasie do siebie wrócili. Byli razem aż do śmierci artysty w kwietniu 2021 roku.

"To była dużo większa trauma". Żona Krawczyka ujawnia

