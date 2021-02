Była macochą Agnieszki Osieckiej. Niewiele osób kojarzy Józefinę Pellegrini

Józefina Pellegrini przez wiele lat zajmowała się astrologią i stawianiem horoskopów. Gwiazdy i politycy chętnie sięgali po jej porady, przychodzili do niej, aby pokazała im jakieś wskazówki. Jednak wspominając Pellegrini najczęściej wspomina się o jej burzliwym życiu prywatnym oraz małżeństwie z Wiktorem Osieckim.

Nietuzinkowa osobowość Pellegrini

W październiku 1943 roku wyszła za mąż za Stefana Przyłęckiego, którego poznała podczas wizyty w jednej z warszawskich kawiarni. Pellegrini z pierwszym mężem doczekała się syna Józefa – rodzina po wybuchu powstania uciekła do Zalesia. Już po wojnie urodziła drugiego syna Stefana i postanowiła zostać zawodową aktorką. Zdała egzamin i podjęła pracę na deskach Teatru Estrada. Na występy Pellegrini przychodziły tłumy – szczególnie zapadały w pamięć jej parodie śpiewane na melodie ludowe.

Po pewnym czasie odkryła w sobie wyjątkowe zdolności – miała smykałkę do wróżenia. Podobno odziedziczyła to po matce, która słynęła ze stawiania kart. Z usług Pellegrini korzystały jej koleżanki z teatru, a dzięki rekomendacji Barbary Krafftówny gwiazda zaczęła układać horoskopy dla "Lata z Radiem".

Wróżyła każdemu chętnemu, który wysłał do niej list z prośbą. Przychodzili do niej aktorzy, muzycy i politycy. "Przez dwadzieścia lat próbowałam czytać los dziesiątkom tysięcy ludzi. Odebrałam ponad dwadzieścia tysięcy listów... Przychodzą do mnie ludzie przypadkowi i stali, wieloletni bywalcy" - napisała w jednej ze swoich książek "Czytanie losu".