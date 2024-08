Była Miss Polonia bawi się na wakacjach. Pokazała się w bikini

Ewa Tylecka w 1995 r. zdobyła koronę Miss Polonia. Po jej oddaniu postanowiła iść za głosem serca i wyjechała do USA. Mieszka tam do dziś. Niedawno odwiedziła Europę, gdzie wybrała się w rejs statkiem. W jej walizce nie zabrakło modnych strojów kąpielowych.

Była Miss Polonia wybrała się z bliskimi w rejs statkiem wycieczkowym. Słoneczna pogoda wręcz zachęcała do spędzania czasu na świeżym powietrzu oraz w wodzie. Nic dziwnego, że Ewa Tylecka na urlop zabrała ze sobą wygodne, a do tego stylowe bikini.

Ewa Tylecka nieprzypadkowo zdecydowała się właśnie na to konkretne bikini. To model, który pochodzi z kolekcji marki, której współzałożycielką jest jej córka, Julia Tychoniewicz. Była Miss Polonia w rozmowie z WP Kobieta zdradziła, że jest niezwykle dumna ze wszystkiego, co robi.