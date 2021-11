Nie współżyli ze sobą od 15 lat. Po narodzeniu dzieci ich życie intymne przestało istnieć

Trzeba znaleźć powód

Coleen Nolan, ekspertka "The Mirror", w odpowiedzi na list czytelniczki napisała, że para powinna zacząć szczerą rozmowę na ten temat i udać się do lekarza lub psychologa, by znaleźć źródło tak długo trwającego braku popędu seksualnego u mężczyzny. Przyczyną mogą być zarówno problemy fizyczne, jak i emocjonalne. Zaznaczyła również, że intymność to nie tylko penetracja, a zbliżanie się do siebie należy zacząć małymi kroczkami.